Em conversa com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank fala sobre maternidade: - Todo mundo acha que eu não posso ter filho da barriga

02/07/2019 | 12:10



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso formam um dos casais mais famosos dos dias de hoje. E, por conta disso, é claro que curiosidades sobre a vida dos dois sempre surgem. Pensando nessas dúvidas dos fãs, os dois fizeram um vídeo para o canal do YouTube de Giovanna contando alguns pontos da vida da loira - e do ator também.

Para começar, Gioh contou qual é a sua altura:

- Um metro e 66, adoraria ter um metro e 70. Perto de você [eu sou grande], né amor? De repente se eu tivesse um metro e 70 você não estaria comigo, porque eu não namoraria se o homem não fosse mais alto.

Aproveitando este assunto, ela ainda revelou algo que muita gente quer saber: a altura de Bruno.

- A sua mãe falou que você tem um metro e 69.

Ao que ele retrucou:

- Mas você foi ao médico comigo, você viu que é um metro e 70.

Seguindo na conversa, foi revelado por Gagliasso o signo de Giovanna.

- Virgem. O que eu gosto do seu signo é que eu posso falar a piada de que a Giovanna é virgem. Mas falando sério ela é muito certinha, muito correta. Você é bagunceira, mas você faz uma mala perfeita.

Ao escutar a piada do marido, Gioh ainda soltou:

- Acho que é por isso que eu sou casada com ele, porque ele é muito parecido com o meu pai nessas piadas sem graça.

Se ela é vegetariana? Bruno responde:

- Não, você só não come carne vermelha e nem frango.

E Giovanna conta os detalhes:

- Desde os quatro anos eu não como nem carne vermelha e nem frango, mas eu pretendo um dia não comer. É que eu gosto muito de comida japonesa e preciso trabalhar esse meu prazer.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi quando o assunto maternidade entrou na conversa. A pergunta feita foi: Por que Giovanna Ewbank não pode ter filhos?

E ela respondeu:

- Mas quem disse isso? Sabe que as pessoas acham muito que a gente não pode ter filhos.

Indignado, Bruno retrucou:

- Mas sabe de uma coisa, a pergunta já está errada, porque nós temos filhos. A pergunta certa seria por que você não pode ter filhos biológicos.

Concordando, a atriz ainda disse:

- Mas todo mundo acha que eu não posso ter filho da barriga e a gente não sabe. Talvez daqui um ano se a gente quiser, dois anos...

Quer saber outra curiosidade de Gioh? Sua família tem um castelo:

- Já foi tomado pelo governo, é claro, mas a gente tem um brasão e um castelo na Escócia. Não é um castelo maravilhoso, é de pedras. Foi o Jô Soares que conseguiu as fotos.

E falando no casal, Bruno ainda quis contar uma curiosidade sobre o relacionamento dos dois:

- Para quem não sabe, a Giovanna era minha fã. Ela me assistia em Chiquititas e tinha meu poster no quarto. Sua mãe me contou.

Sem graça, ela respondeu:

- Claro que não. Mas eu ia amar se eu fosse sua fã e hoje fosse casada com você.