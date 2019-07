Após perder Iago, Inter anuncia contratação de lateral que estava na Bulgária

02/07/2019 | 12:00



A diretoria do Internacional fechou a contratação de um lateral-esquerdo para repor a perda de Iago. Nesta terça-feira, o clube gaúcho anunciou a chegada de Natanael, que estava no búlgaro Ludogorets. O novo reforço assinou um contrato válido por três anos.

Recentemente, o Inter negociou Iago com o alemão Augsburg. E diante da necessidade de buscar uma nova opção para a lateral esquerda, decidiu apostar em Natanael, que passou as últimas quatro temporadas no Ludogorets. Lá, foi tetracampeão nacional e disputou três edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Além disso, marcou seis gols e deu 18 assistências em 149 jogos disputados.

Antes, no futebol brasileiro, Natanael iniciou a sua carreira no Operário-MT, depois passando pelo Cuiabá. Em 2014, se transferiu para o Atlético Paranaense, tendo disputado 79 jogos, participado da Copa Libertadores de 2014 e marcado um gol, antes de ir para a Bulgária em 2015.

A contratação de Natanael, de 28 anos, pelo Inter não teve custos, pois o seu contrato com o Ludogorets havia chegado ao fim. E ele deverá disputar a titularidade da lateral esquerda com Uendel - a outra opção do técnico Odair Hellmann para a posição é o polivalente Zeca, que atua pelos dois lados do campo.

A direção do Inter ainda não definiu quando será a apresentação de Natanael. O time voltará a campo em 10 de julho, quando vai enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, para o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.