Após acidente do filho, Luciano Huck curte festa com Neymar, Gabriel Medina e diretoria

02/07/2019 | 11:11



Diretoria reunida! O grupo, formado por Neymar, Luciano Huck, Thiaguinho, Rafael Zulu, Gabriel Medina e Bruninho, se reuniram na noite da última segunda-feira, dia 1, para a festa de aniversário do jogador de vôlei. No Instagram, o ex-namorado de Bruna Marquezine compartilhou a foto divertida que o sexteto realizou para registar o encontro e escreveu: Amo vocês, meus amigos!

Luciano Huck curtiu a festa mais de uma semana após o filho do meio, Benício, sofrer um traumatismo craniano enquanto praticava wakeboard. O apresentador até chegou a reunir os amigos em sua casa para uma missa em agradecimento à recuperação do filho, que já está em casa. Na festa de Bruninho, Huck também encontrou com o surfist e amigo Kelly Slater.

Horas antes da festa, Rafael Zulu, Bruninho, Medina e Thiaguinho se encontraram em um quiosque na praia da Barra da Tijuca.

Neymar também compartilhou clique durante a noite. Na selfie, ele aparece ao lado de Medina. E os amigos inseparáveis ainda mostraram talento para a música! Enquanto Thiaguinho cantava, Medina e Neymar arriscavam em alguns instrumentos.

Bruninho ainda fez discurso durante a festa e aproveitou para agradecer Thiaguinho por animar o evento, mesmo cantando de graça.

Neymar também demonstrou todo o carinho por Fernanda Souza, que é bastante amiga de Bruna Marquezine, sua ex. No Instagram, craque publicou foto ao lado da atriz e apresentadora e legendou a publicação apenas com um emoji.