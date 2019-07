Marido de Tori Spelling, Dean Mcdermott foi internado após febre de 39 graus

02/07/2019 | 11:11



Dean McDermott, marido da atriz Tori Spelling, estrela de Barrados no Baile, foi internado na noite do último domingo, dia 30, com pneumonia e suspeita de meningite. A revelação foi feita pelo próprio ator através de publicação no Instagram.

Então isso aconteceu ontem à noite. Fui internado no hospital com pneumonia, possivelmente meningite. Eu nunca estive tão doente na minha vida. Energias e orações positivas, escreveu ele aos seguidores ao compartilhar foto em que aparece com aparelhos no nariz e no peito.

De acordo com a People, o astro resolveu ir ao hospital depois que sua febre aumentou. Ele estava afastado do trabalho há cerca de dois dias, por causa de febre de 39 graus e por se sentir mal. Ele já havia feito postagem dizendo que estava se sentindo doente.

Ele e Tori Spelling são pais de cinco crianças: Liam, de 12 anos de idade, Stella, de 11, Hattie, de sete, Finn, de seis, e Beau de dois anos de idade. Ele ainda é pai de Jack, de 20 anos, fruto da relação com a atriz Mary Jo Eustace.