Com câmera na mão, Silvio Santos rouba a cena em vídeo de casamento da filha

Silvio Santos não era o foco do vídeo do casamento da filha, Rebeca Abravanel, com Alexandre Pato. No entanto, o dono do SBT acabou roubando a cena do casal, que oficializou a união no último dia 29 de junho. No Instagram, Pato e Rebeca compartilharam alguns momentos do casório, que aconteceu de forma discreta. Mas apesar do momento fofo entre os dois, Silvio chamou mais atenção por causa de uma atitude inusitada enquanto a filha beijava o jogador de futebol.

Silvio está sentado ao lado da mulher, Iris Abravanel, na primeira fileira de convidados que acompanhavam a cerimônia. Em certo momento, o apresentador pega sua câmera digital e faz seu próprio registro do casório.

Mesmo com a presença do fotógraf, que aparece segundo depois no vídeo, Silvio, de 88 anos de idade, mostrou que prefere fazer seus próprios registros e não deixou escapar o flagra do beijo da filha em Alexandre Pato, embora tivesse tido uma pequena dificuldade em acertar o flash da câmera. A atitude inusitada, claro, viralizou na web.

Simplicidade da pessoa quando no meio de tanta tecnologia ele ainda usa a velha e boa amiga câmera digital, comentou um seguidor no Instagram.

Que pai coruja esse Silvio, disse outro

Silvio Santos registrou o casamento da filha com o Alexandre Pato usando uma câmera digital e chamaram aqui no Twitter essa câmera de das antigas. Já chamam câmera digital de coisa antiga. Putz a idade passou mesmo..., brincou outro internauta.