No Power Couple, Clara Maia e André Coelho vencem a Prova dos Casais e se livram da DR

02/07/2019 | 11:11



Um casal que termina o ciclo da semana com um saldo de zero reais vai direto para a DR no Power Couple Brasil, certo? A probabilidade diz que sim. Mas Clara Maia e André Coelho provaram na noite da última segunda-feira, dia 1º, que a probabilidade também pode falhar. O casal ganhou a Prova dos Casais, que dá imunidade para a semana seguinte, e se livrou da disputa que rola nesta terça-feira.

Sim, Clara e Coelho tinham de vencer a prova para escapar da DR e o casal mostrou agilidade e sintonia, conseguindo cumprir a atividade em seis minutos e 31 segundos, o menor tempo comparado aos demais participantes. Com disso, Taty e Braga, Drika e André, Nicole e Bimbi estão na DR e disputam a permanência na competição.

André e Drika Marinho foram os primeiros nomes anunciados por Gugu Liberato para enfrentar a DR após a derrota na Prova dos Casais. Eles completaram a atividade no tempo de 32 minutos e um segundo. André Marinho teve dificuldades em encontrar a senha para abrir o cofre e salvar a mulher, Drika, que estava dentro do carro. Além do cantor ter demorado para achar os números, ela também passou algumas orientações erradas, o que o atrapalhou ainda mais. Assim, André se confundiu na prova, errou a ordem da senha e precisou recapitular as dicas. Quando o cantor conseguiu acertar os números, Drika saiu do carro bem irritada com o marido.

- Todas as provas de casais a gente consegue ser o pior. A gente sempre fica em último, desabafou ao cair em lágrimas.

Com a vitória de Clara e Coelho, Nicole Bahls, Marcelo Bimbi, Taty Zatto e Marcelo Braga se juntaram ao casal na berlinda por terem os menores saldos do ciclo.

E, angustiada, Nicole Bahls caiu no choro no começo da noite. A ex-panicat, que já se despediu de vários amigos no jogo, confessou que está difícil aguentar à pressão.

- Faz parte do jogo. Eu sei perder, eu sei ganhar, mas tá puxado, desabafou.

Nicole também lembrou das dificuldades da família, declarou estar com saudade de casa e foi consolada pelo marido, Marcelo Bimbi.

E aí, para quem vai a sua torcida nesta DR?