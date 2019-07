Com uma empresa voltada para cuidar do lixo, Gaspa se torna o grande vencedor de O Aprendiz

02/07/2019 | 11:11



Aconteceu na última segunda-feira, dia 1º de junho, a grande final de O Aprendiz, apresentado por Roberto Justus. Diferentemente das outras edições finais, nesta foram três pessoas selecionados para o grande dia: Erasmo, Gabi e Gaspa.

As regras eram simples, já que era necessário criar dentro de uma semana uma empresa para melhorar a vida da população de São Paulo. E, claro, essa empresa precisaria ter um impacto para a cidade e Justus deixou claro que os números seriam importantes, mas o que mais seria legal de retorno neste impacto seria na realidade na vida das outras.

Gabi apresentou para os jurados o EvoluSampa que nada mais é que um movimento que tem o propósito de conscientização da educação e cidadania como forma de melhorar a relação do paulistano em sociedade. E Justus comentou que faltou um pouco da participante colocar mais a mão na massa.

Já Erasmo correu para o lado do esporte, onde ele tem mais afinidade, e apresentou a ONG Reativar - projeto que tinha o objetivo de dar um novo significado no trabalho e a vida de idosos através do esporte. De cara, Justus deixou bem claro que gostou bastante dos 11 milhões de incentivo que o participante conseguiu de um banco, mas que ficou bem incomodado de que 70% das ideias executadas não foram deles.

Por fim, mas não menos importante, Gaspa foi avaliado pelos jurados e ele apresentou uma empresa - Eco Restaurantes - que era ligada aos lixos produzidos por alguns restaurantes de São Paulo. O apresentador não fez muitas críticas ao participante, mas mostrou que ficou descontente de certa forma por Gaspa não ter pensado alto.

Depois dos três apresentarem as suas defesas nas colocações que Justus fez, o apresentador comentou que essa prova eliminaria apenas um entre eles. Mas depois de muito drama e suspense, Roberto acabou achando injusto ter que dar uma nota e eliminar um deles e deixou os três para o segundo round que foi finalizado com algumas perguntas e análises de imagem. E você achando que era fácil, né?

Em seguida, Justus ouviu seus conselheiros e decidiu que Gaspa seria o grande vencedor desta edição de O Aprendiz - sendo que ele levou para casa um milhão de reais.