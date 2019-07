No Dancing Brasil, Natália Guimarães fala sobre a emoção de conhecer Xuxa Meneghel: - Quando a vi de perto, quase chorei de emoção

02/07/2019 | 11:11



Apesar de ser bastante gente como a gente, Xuxa Meneghel causa certa comoção em muitas pessoas, inclusive nos famosos. E com Natália Guimarães não seria diferente. A ex-miss Brasil estará bailando na quinta temporada do Dancing Brasil e era uma das mais emocionadas na coletiva de imprensa que apresentou os novos participantes da atração na última segunda-feira, 1º.

Fã assumida de Xuxa, a morena fez questão de falar o que sente pela apresentadora.

- Sempre fui uma baixinha da Xuxa. Quando a vi de perto quase chorei de emoção. Fico olhando assim para ela hoje, como ainda não tivesse acreditando. Tento passar tudo dela para as minhas filhas também. Agora trabalhando com ela, vejo que é um mito por que ser assim, exatamente como ela é, elogiou.

Morando em São Paulo e mãe das gêmeas Kiara e Maya, de cinco anos de idade, Natália confessa que a rotina dos treinos está pesada, mas que está muito feliz.

- Todos dias a gente ensaia. É bem cansativo, mas vale a pena. Uma das minhas filhas me perguntou porque que eu tinha que viajar para o Rio de Janeiro. Respondi que estava indo dançar com a Xuxa e então ela falou que tudo bem, disse.

Natália ainda falou que conta com total apoio do marido, o cantor Leandro do KLB.

- Ele está adorando, torcendo por mim. Aliás, toda minha família está na torcida, ninguém vê a hora de começar.

O programa ao ar nesta quarta-feira, dia 3, e os participantes vão disputar o prêmio de 500 mil reais.