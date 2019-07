Daniele Hypolito fala sobre participação no Dancing Brasil: - Atleta sempre entra para ganhar

02/07/2019 | 11:11



Quem é atleta sempre tem o bichinho da competição na pele, né? E com a ginasta Daniele Hypolito, de 34 anos de idade, não seria diferente. Ela foi anunciada como uma das participantes da quinta temporada do Dancing Brasil, reality de dança que volta à Rede Record na quarta-feira, doa 3, e promete ter raça para vencer a atração comandada por Xuxa Meneguel.

- Perto de competição, o professor vai me ver chegando acabada nos ensaios, não sei como ele vai tirar água de pedra, mas vamos conseguir, disse na coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, dia 1º.

O vencedor ganhará a quantia de 500 mil reais. Quando a pergunta foi sobre as diferenças da dança e da sua habitual atividade no esporte, Dany foi direta.

- A ginástica vai me trazer benefícios para a dança e a dança para a ginástica. A gente precisa também dessa parte de expressão na ginástica, da leveza. Na dança, terão momentos também que terei que usar mais a força, saber o momento certo de pular, disse.

E, pelo o que parece, ela fará mesmo de tudo para ser a grande vencedora.

- Cada semana do Dancing vai ser como eu estivesse entrando em uma final. Na competição da ginástica, se começa com 24 meninas e acaba com oito. Você não pode ser atleta e não entrar para ganhar. Atleta sempre entra para ganhar. Eu sou competitiva, isso está em mim, finalizou.