Disputando o Dancing Brasil, Maria Paula brinca com atitude da filha adolescente: - Ela diz que tem vergonha alheia

02/07/2019 | 11:11



Famosa por ter representado a musa do programa Casseta & Planeta nos anos 1990, Maria Paula está de volta agora para concorrer aos 500 mil reais do Dancing Brasil, programa de dança comandado por Xuxa Meneghel e que volta para a Record TV nesta quarta-feira, dia 3. Afastada da mídia, a atriz se dedica também à profissão de psicanalista.

- Sempre foi um plano B. Agora resolvi investir, porque é uma coisa que gosto de fazer. Eu gosto muito de estudar. Sou uma pesquisadora da alma humana. Isso me ajudava a compor meus personagens. Só que chegou uma hora que tinha que estudar mesmo. Voltei para Brasilia, onde eu tinha começado a fazer o mestrado. Sou de lá. Agora que terminei o curso, eu quis voltar para telinha. Avisei aos meus pacientes que vou dar um tempo nos atendimentos. Senti falta, senti saudade.

Durante a coletiva de imprensa que anunciou a quinta temporada da atração, o que rolou no Rio de Janeiro na segunda-feira, dia 1º, ela ainda brincou falando que a sua filha Maria Luiza, que é adolescente, está achando que ela está pagando mico, apesar de saber das diferenças entre a atuação e a participação no programa:

- A principal diferença é que posso ser congada e isso não tem graça nenhuma. Estou brincando (risos). Não tenho nenhuma preocupação com isso. A gente está aqui para se divertir. O Felipe [seu outro filho] está adorando, está me ensaiando. Ele dança para caramba, é rapper, é do palco e é do babado (risos). Agora a Maria Luiza está morrendo de vergonha. Ela é adolescente. Fala: - Mamãe que vergonha alheia. Não conta para ninguém, não. Brinco com ela que não vou contar, mas todo mundo vai descobrir. ( risos)

E aí, para quem vai a sua torcida no programa?