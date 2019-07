Obituário - 2 de julho de 2019

Ademir Medici

02/07/2019



Terça-feira, 2 de julho de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 28 de junho

José Jacinto, 86. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, domingo, dia 30 de junho

Octavio Conicelli, 92. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

José Pinheiro de Araújo, 91. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Paschoalinotto Rodolpho, 88. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Cezar de Souza e Silva, 88. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nair Alexandre Machado, 87. Natural de Guapiaçu (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Yvone Vespa Conter, 86. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Pensionista Dia 30. Jardim da Colina.

Rosa Pilattes, 83. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Alves da Silva, 81. Natural de Campestre (MG). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Araci Lodi, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eronides de Oliveira Rocha, 72. Natural de Rio Largo (AL). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Aparecida Amaral, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalger Evaristo, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Metalúrgico. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Orfali, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônomo. Dia 30. Crematório Vila Alpina.

Hanschester Roman Federissi, 30. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruno Pereira Rosa, 18. Natural de Santo André. Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 1º de julho

Josephina Eleonora Anna Motzko Soares, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º de julho. Crematório Memorial de Santos (SP).

João Alves de Sena, 83. Natural de Uauá (BA). Residia no Parque Boa Esperança, em São Paulo (SP). Dia 1º de julho, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio de Macedo Alves, 69. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Guete de Freitas, 64. Natural de Bento de Abreu (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, sexta-feira, dia 28 de junho

Sumie Nomura, 98. Natural do Japão. Residia em São Paulo (SP). Dia 28, em São Bernardo. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).

Luiza Navas Coelho, 90. Natural de Barueri (SP). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Oscar Fortunato Audino, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Angelina, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Oscar Francisco de Sales, 82. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Sérgio Corsini, 72. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de São José do Rio Pardo (SP).

Joaquim Pereira, 65. Natural de Caetité (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 29 de junho

Antonio Marchioli, 84. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

José Pedro Abib, 80. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Ildebrando Ribeiro de Araujo, 75. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Norma Isabel Collao Dinamarca, 75. Natural do Chile. Residia em São Paulo (SP). Dia 29, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Juvenal Rodrigues dos Santos, 69. Natural de Sobral (CE). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Luciano Galliano, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



São Bernardo, domingo, dia 30 de junho

Armando Madureira de Souza, 87. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Olímpia Zaia, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

José Dias de Moura, 80. Natural de Monte Santo (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.



DIADEMA

Diadema, sexta-feira, dia 28 de junho

Maria Grasiela Pereira, 92. Natural de Missão Velha (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Vale da Paz.

Altair Zagrakalin, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema, domingo, dia 30 de junho

Francisco Leonardo de Lacerda, 76. Natural de Bonito de Santa Fé (PB). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

João Maria das Neves, 75. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia na Cidade Júlia, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Margarida Cilene da Silva Machado, 69. Natural de Jupi (PE). Residia no Jardim São Judas Tadeu, em Diadema. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

João Moreno da Silva, 56. Natural de São Jorge (PR). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

M A U Á

Leonor Aparecida dos Santos Godoy, 80. Natural de São Jerônimo (PR). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Pedro dos Santos, 79. Natural de Itaiba (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Francelina Joana da Cunha, 78. Natural de Cananéia (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Deuzuita Gomes da Silva, 78. Natural de Capela (SE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Antonio de Freitas, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Eretuza Maria da Silva, 72. Natural de Itaiba (PE). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Ademar Moreira de Souza, 59. Natural de Itainópolis (PI). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria José de Barros da Silva, 80. Natural de São José da Laje (AL). Residia no Jardim Melros, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Vitalino Afonso de Carvalho, 79. Natural de Cajazeiras (PE). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Juvêncio Araujo Oliveira, 79. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 30, em Ribeirão Pires. Vale da Paz, em Diadema.

José Lúcio de Faria, 76. Natural de Itaverava (MG). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Maria Aparecida de Ferreira de Faria, 70. Natural de Dom Viçoso (MG). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Bartolomeu Luiz Cabral, 69. Natural de Sertania (PE). Residia em Ribeirão Pires. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério São José.

Ana Maria da Costa, 60. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Eleana Tomé da Silva Boeno, 56. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Itapeva, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Lourdes Aparecida Reis Nogueira, 55. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.