PSG anuncia contratação do meia espanhol Sarabia junto ao Sevilla

02/07/2019 | 08:25



O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Pablo Sarabia. O jogador espanhol foi adquirido junto ao Sevilla e assinou um acordo válido por cinco temporadas, se tornando o primeiro reforço a chegar ao clube francês na atual janela de transferências.

Os valores financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa francesa são de que o clube parisiense vai desembolsar cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 87 milhões).

A contratação de Sarabia é vista como uma reposição para a saída de Moussa Diaby, negociado com o Bayer Leverkusen. E ele será o segundo jogador espanhol do elenco do PSG, que já contava com Juan Bernat.

Formado nas divisões de base do Real Madrid, Sarabia, de 27 anos, faturou o título da Eurocopa Sub-21 pela seleção espanhola em 2013. Ele estreou entre os profissionais do clube em 2010, sendo negociado em 2011 com o Getafe, onde permaneceu por cinco temporadas, até ser contratado pelo Sevilla.

O meia chega ao PSG após a melhor temporada da sua carreira, tendo marcado 23 gols e dado 17 assistências por diferentes competições. Ele, inclusive, foi, ao lado de Messi, o jogador que mais deu assistências na última edição do Campeonato Espanhol - 13 passes decisivos.

A expectativa agora é para que o PSG feche a contratação de Ander Herrera, que viu o seu contrato com o Manchester United chegar ao fim. Ele seria a opção do clube para substituir Adrien Rabiot, que foi para a Juventus. Também há rumores sobre a possível saída de Neymar para retornar ao Barcelona.