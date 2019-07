Smartphone já é uma das ferramentas preferidas de quem estuda a distância

Da Redação, com assessoria



02/07/2019 | 08:18

Para muitos brasileiros, a rotina corrida e sobrecarregada acaba sendo um grande empecilho para começar ou concluir um curso de graduação ou pós-graduação. Mas o avanço tecnológico das plataformas de ensino a distância criam uma oportunidade única para quem deseja estudar, tornando o estudo via celular ou tablet mais fácil e atraente.

Tendo em vista esse cenário, o ambiente virtual de aprendizagem Canvas encomendou uma pesquisa da Toluna, com 1.000 brasileiros, e mostrou que do total de pessoas que tem planos de fazer um curso de graduação ou pós-graduação, 42,17% fariam se fosse online e 33,7% se fosse semipresencial. A pesquisa foi feita no dia 14 de junho, na plataforma Toluna Insights, com jovens entre 18 e 34 anos em todas as regiões do Brasil.

Os principais motivos para essa escolha são exatamente ligados a flexibilidade de horários e de ferramentas que o ensino a distância oferece ao estudante. Poder estudar a qualquer momento e no seu próprio ritmo (54,31%) e poder estudar em qualquer lugar (21,55%) são as maiores vantagens apontadas pelos entrevistados.

Já em relação às ferramentas utilizadas para estudar em cursos online, a pesquisa mostrou que, apesar do computador ainda ser a ferramenta mais utilizada para cursar estudos a distância (81,25%), o celular (38,58%) tem se destacado cada vez mais entre os estudantes.

A praticidade de poder acessar tarefas, arquivos, módulos e materiais do curso (como vídeos e textos) por meio do aplicativo para smartphone, permite que o aluno possa estudar a qualquer momento do dia e em qualquer lugar. Dessa forma, períodos do dia que seriam desperdiçados, como o tempo gasto no transporte público, acabam se tornando produtivo.