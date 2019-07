Pretinho ameniza tom sobre candidatura ao Paço em 2020

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



02/07/2019 | 09:00



Após dez dias como prefeito interino de Diadema e profetizando que iria retornar à cadeira do Executivo em um futuro próximo, o presidente do Legislativo da cidade, Pretinho do Água Santa (DEM), baixou o tom e disse não pensar em candidatura a prefeito em 2020.



“Eu quis dizer que, caso nosso prefeito queira tirar os dias dele, descansar, nós poderemos estar à frente (da Prefeitura) e fazer um bom trabalho em conjunto. Ele pode ir (de férias) que a cidade estará em boas mãos”, afirmou o vereador.



Pretinho comandou a Prefeitura de Diadema entre os dias 17 e 26, durante período de descanso do prefeito Lauro Michels (PV). Ficou na cadeira pelo fato de o vice-prefeito eleito em 2016, Márcio da Farmácia (Podemos), ter renunciado à função para assumir vaga de deputado estadual.



Ainda que por período curto, Pretinho relatou ter vivido grande experiência e que a guardará para o resto da vida. O democrata até utilizou o gabinete oficial do prefeito, diferentemente de outros políticos que assumiram o Executivo na ausência do titular, que usaram escritório auxiliar.



“Para nós, foi uma ótima experiência, um aprendizado diferenciado. A gente não sabe como é (o trabalho de prefeito) e, às vezes, a gente cobra muito. Pudemos ver que, quando chegamos lá (na Prefeitura), a realidade é outra. Gostaria de agradecer ao prefeito pela oportunidade”, disse.



Uma de suas primeiras ações como prefeito de Diadema foi chamar todos os secretários da cidade para uma reunião. Durante posse como prefeito, Pretinho prometeu um projeto para a área de habitação da cidade, mas não especificou qual tipo de proposta nem para qual região do município. “Pedi que todos os secretários me ajudassem.” O texto ainda não foi para a Câmara.



A transmissão de cargo para Pretinho tem sido interpretada nos bastidores como afago de Lauro ao democrata e sinalização positiva para que o vereador seja indicado como vice na chapa governista em 2020. Vice-presidente do Água Santa, time de futebol da cidade, Pretinho é parlamentar de primeiro mandato.