Hirota investe R$ 20 milhões em centro de distribuição

02/07/2019 | 07:23



Com investimento de cerca de R$ 20 milhões, o Supermercados Hirota vai inaugurar um CD (Centro de Distribuição) em São Bernardo. Atualmente em fase de instalação, a previsão é a de que o funcionamento da estrutura, que vai gerar 250 postos de trabalho, comece a funcionar no primeiro semestre de 2020. A unidade estará localizada em terreno de mais de 26 mil metros quadrados na Rua Miro Vetorazzo, bairro Demarchi.

O anúncio foi feito em reunião realizada ontem entre o prefeito Orlando Morando (PSDB), o diretor de operações da rede, Roberto Hirota, o gerente geral, Hélio Freddi Filho, e o advogado João Eduardo Barbosa. Também participaram do encontro o vice-presidente do conselho consultivo da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), Sussumu Honda, e os secretários Hiroyuki Minami (Desenvolvimento Econômico) e Luciano Eber (Obras e Planejamento Estratégico).

Segundo o gerente, a maior parte das vagas será preenchida localmente, por meio de parcerias com centros de capacitação profissional. Serão contratados profissionais especializados para atuar na linha de produção alimentícia, além de nutricionistas, chefs de cozinha, entre outros.

“Agradeço a empresa por ter escolhido São Bernardo. Nossa administração tem compromisso com quem investe no desenvolvimento econômico e na geração de empregos na nossa cidade. Vamos atuar para ajudar em tudo o que for preciso para que a empresa seja bem sucedida, seja na desburocratização ou na capacitação de mão de obra especializada”, destacou Morando, após o encontro.

Fundada no bairro do Ipiranga, em São Paulo, em 1972, a rede de supermercados Hirota conta com duas lojas na região: uma na Rua Américo Brasiliense, no Centro de São Bernardo, e a outra na Rua Amazonas, Centro de São Caetano. São 16 lojas no Estado e 14 unidades express, inspiradas nas redes de conveniência do Japão. “Agradecemos imensamente pela acolhida e esperamos poder colaborar com o desenvolvimento da cidade”, disse o diretor de operações, Roberto Hirota.

Um dos diferenciais da rede são snacks e pratos prontos orientais, muitos de fabricação própria. O Hirota também possui, no interior de dez lojas (incluindo as da região), unidade da Daiso, loja japonesa de produtos criativos. Desde 2017, o setor supermercadista foi responsável pela geração de 1.750 postos de trabalho na cidade.