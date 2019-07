Perguntas feitas na entrevista de emprego

Maria Sartori

Diretora de Recrutamento da Robert Half



02/07/2019 | 07:28



Recebeu convite para uma entrevista de emprego? Parabéns! Sugiro que se prepare para o bate-papo relembrando sua carreira e as contribuições para os negócios das empresas por onde passou. Além disso, pensando na vaga que está pleiteando, estruture um discurso que evidencie o que você pode oferecer de interessante para quem vai te empregar e estude informações sobre o possível empregador e a pessoa que vai te entrevistar. A seguir, destaco algumas das perguntas feitas em processos seletivos e que mais geram dúvidas nos candidatos quanto a forma mais adequada de responder.

1 – Por que você saiu da empresa em que trabalhava? Muitos profissionais se sentem desconfortáveis, por exemplo, em dizer que foram demitidos e acabam evitando a história. A questão é que se o recrutador descobrir a omissão, todas as verdades ditas serão colocadas em dúvida. Dessa forma, o melhor caminho é responder de maneira sincera, clara e objetiva. Tenha o cuidado de não denegrir a imagem do antigo empregador, pois essa atitude é muito mal vista.

2 – Por que você quer trocar de emprego? Assim como na pergunta anterior, você já deve sair de casa com uma resposta formulada para essa questão. Não há problema, por exemplo, em dizer que você não se adaptou à cultura da empresa ou ao modelo de gestão do seu superior. Porém, faça isso com um discurso sincero e pensamentos coerentes.

3 – Quais são seus pontos fracos? Ninguém é perfeito e os recrutadores sabem disso. Então, não é demérito ter no perfil pontos a serem desenvolvidos. O segredo está em apresentar ao entrevistador o seu ponto de melhoria acompanhado pelas atitudes que tem tomado para sua evolução. Por exemplo, se você tem dificuldade de organização das atividades, busque ferramentas que te auxiliem na gestão das tarefas do dia e conte isso no momento da entrevista.

4 – Qual é a sua pretensão salarial? Ainda hoje algumas pessoas não sabem o que dizer quando o assunto é salário, mas você precisa entrar na entrevista com um número em mente. Para defini-lo de uma maneira mais realista, tenha em mente o seu salário atual ou o último e faça pesquisas em anúncios de emprego e em estudos sobre o tema, como o Guia Salarial da Robert Half, que é produzido anualmente.

5 – O que você busca em um novo emprego? Caso você tenha um emprego, é bem provável que o recrutador queira saber como é sua vida no atual trabalho e se gosta da rotina, da companhia e dos pares. A ideia é avaliar se suas expectativas serão correspondidas na nova oportunidade.