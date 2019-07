Sabesp prevê metade de investimento em 7 anos

Fábio Martins

Do dgabc.com.br



02/07/2019 | 08:20



A minuta do contrato proposto pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para concessão de parte dos serviços do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) prevê no quesito sobre plano de investimento o repasse do valor de R$ 452,9 milhões até o fim de 2025, contando já 2019.



A prévia do vínculo com a autarquia andreense, disponível para consulta pública – exigência legal para formalização do acordo –, detalha esse quadro completo que estabelece praticamente metade do montante total nos sete primeiros anos, o que compreende 49,4% no período. A quantia geral envolve R$ 916,7 milhões (confira arte ao lado) em 40 anos de terceirização, prorrogável pelo mesmo período.



A expectativa destacada no documento fixa transferência de R$ 76,8 milhões entre agosto, quando o termo tende a ser assinado, e dezembro, sendo R$ 35,3 milhões no abastecimento de água e R$ 41,5 milhões voltados ao esgoto sanitário. Em 2020, último ano do mandato do prefeito Paulo Serra (PSDB), a estimativa abrange R$ 67,3 milhões.



Os números constam no material aberto no site do Paço para apresentação de sugestões. O texto da minuta do contrato oficializado pela Sabesp e seus anexos foram discutidos na audiência pública de ontem – outra formalidade obrigatória –, no anfiteatro Heleny Guariba, com auditório lotado, mas sem clima tenso, diferentemente do evento anterior, realizado na Câmara, que antecedeu a votação do projeto de lei autorizativo na casa.



Foram poucos os questionamentos colocados no microfone durante a atividade, em uma hora e meia de duração – boa tarde da plateia era formada por servidores do Semasa. A audiência promovida no Legislativo havia se estendido por pouco mais de cinco horas. Durante sua fala ontem, o superintendente da área Sul da Sabesp, Roberval Tavares de Souza, reiterou proposta de encerrar o problema crônico de falta d’água antes do começo do próximo ano, diante de investimento revertido em novas adutoras para modernizar a rede de distribuição, além de universalizar o esgoto da cidade – 100% coletado e tratado – no prazo de seis anos. Esse índice hoje é de 48%. No período, os valores para esgoto superam, inclusive, a estimativa prevista para água. Secretário de Assuntos Jurídicos, Caio Costa e Paula representou o Paço.



Roberval ratificou que não haverá demissões dos funcionários da autarquia – são 1.077 colaboradores –, salientando transição de quatro anos para alocação no Paço. Conforme os termos, o passivo de R$ 3,4 bilhões será sanado, gradativamente, no decorrer no contrato. Além dos R$ 916,7 milhões, a minuta confirma também a destinação do valor adicional de R$ 90 milhões para ações de saneamento ambiental no município, divididos em R$ 45 milhões em até um mês após a assinatura do contrato e a outra metade até o fim de fevereiro de 2020. Esses recursos devem ser depositados em conta específica do fundo municipal de saneamento ambiental e infraestrutura. Haverá ainda o repasse de 4% da arrecadação obtida pela Sabesp na cidade, deduzida de impostos e taxas, ao fundo.



A lei que autoriza o Executivo a celebrar o contrato foi publicada no dia 15. Na semana seguinte, a empresa paulista protocolou a proposta, com descrição do plano de metas, pormenores sobre a transferência dos serviços e prazo de investimentos. Com os dois passos, se abriu período de 30 dias para apreciação da minuta. Paulo Serra já sinalizou pretensão de fechar o convênio entre fim de julho e começo de agosto. Por nota, a Sabesp sustentou também que, “se não houver alterações importantes, a expectativa é que o contrato seja assinado o mais breve possível”.



Superintendente cita agenda para transição

Depois de participar da audiência pública, Roberval Tavares de Souza se reuniu na sequência, ao lado de outros quatro integrantes da Sabesp, com o superintendente do Semasa, Almir Cicote (Avante), na sede administrativa do órgão, próximo às imediações do Teatro Municipal. O dirigente da autarquia andreense citou que o encontro teve objetivo de preparar agenda de transição. “Entendemos a necessidade de passarmos para o papel todo o ajuste fino do que foi tratado durante o evento”, pontuou.



Cicote alegou que o diálogo deu abertura às tratativas do cronograma de reuniões no mês de julho para esmiuçar todos os pontos que envolvem a concessão dos serviços de água e esgotamento sanitário. Segundo o dirigente, entre os aspectos principais estão “discussões do ponto de vista comercial, operação propriamente dita, contratos vigentes e precatórios”. O Diário mostrou na edição de ontem que o acordo de concessão do Semasa irá suspender a cobrança de R$ 587 milhões já convertida em dívida consolidada, que compõe o débito judicial de R$ 1,7 bilhão da Prefeitura.



A questão da tarifa praticada pela Sabesp, segundo Cicote, “está praticamente definida”. Dentro destes termos, o prefeito Paulo Serra sancionou lei, em acordo com emendas inseridas no projeto aprovado na Câmara, que menciona que “não haverá reajuste de tarifas ou preços no período de três anos, excetuando as correções inflacionárias”. “Após esse período apurada as condições econômico-financeiras mediante balancetes contábeis, de verificação e balanço patrimonial, publicadas no Diário Oficial do Estado, poderão as tarifas ou outros preços serem majorados de forma gradativa semestralmente”, diz trecho da legislação vigente.



O superintendente do Semasa pontuou também que outro tema que irá permear as conversas é a manutenção do quadro de funcionários. Deve haver encontros para que representantes da Sabesp possam expor o cenário futuro aos servidores da autarquia municipal. “Será explicada toda a operacionalização do período em que os colaboradores ficarão disponível à empresa, que tem a experiência de outras cidades, como Guarulhos, Diadema e São Bernardo. Queremos fazer isso até para deixar o pessoal tranquilo, sem a insegurança que possa ocorrer com informações desencontradas”, discorreu.