Bairro Fundação receberá melhorias até o fim do mês

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), apresentou, na tarde de ontem, o programa Viva Fundação, que tem a proposta de intensificar, durante todo o mês de julho, os serviços de manutenção no tradicional bairro da cidade.

A listagem de melhorias inclui desde a reconstrução da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Luiz José Giorgetti, pinturas de guias e viadutos, instalação e manutenção de lixeiras, até reforço nas operações das forças de segurança, revisão de toda iluminação pública e mutirão de combate à dengue. Não foram destacados, entretanto, os investimentos aplicados no projeto.

De acordo com Auricchio, as melhorias integram o programa Governo em Movimento. Conforme o chefe do Executivo, o local representa o “berço dos fundadores da cidade” e, por isso, marca a origem do desenvolvimento de São Caetano. “Vamos continuar trabalhando neste bairro que tanto respeito. Já iniciamos conjunto de ações e continuaremos a trabalhar, em longo prazo”, comenta.

O programa Viva Fundação conta com ação intersetorial de serviços das secretarias de Saúde, Educação,Obras e Habitação, Serviços Urbanos, Segurança, Mobilidade Urbana e Comunicação, além de ter a participação do Fundo Social de Solidariedade, da Fundação Pró-Memória, e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).

Outra ação incluída no projeto é a reforma da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Senador Flaquer, que completará seu centenário em julho de 2020. Segundo o prefeito, é necessário iniciar as obras para que a unidade de ensino esteja pronta para a comemoração, no próximo ano. “Há um ou dois meses, estive na escola e a comunidade me pediu essa reforma, justamente por conta da celebração”, pontua Auricchio.

Diretor da Emef, Tiago Luiz de Araújo comenta sobre essa parceria com a Prefeitura. “Hoje se inicia um grande projeto. A educação de qualidade se faz entre o poder público e os familiares. O bairro Fundação é grandioso e nossa escola é o grande berço da cidade”, finaliza.

