01/07/2019 | 21:10



A terça-feira ainda será de tempo estável nas sete cidades do Grande ABC. O dia será de Sol, calor, umidade relativa do ar baixa e sem chuva. As temperaturas ficam entre mínima de 15º e máxima de 27º.

Na quarta-feira, no entanto, a aproximação de uma frente fria começará a mudar o tempo. O dia será bastante quente, mas no final da tarde há chances de chuva isolada.

Na quinta-feira as temperaturas estarão em declínio acentuado e até o próximo domingo os dias serão de baixas temperaturas e pode haver chuva de intensidade fraca e isolada.