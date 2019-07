Polícia prende dois homens após roubo e troca de tiros em Santo André

Do Dgabc.com.br



01/07/2019 | 20:56



Dois bandidos ficaram feridos no início da tarde desta segunda-feira, após assalto, tentativa de fuga e troca de tiros com equipe da Ronda Escolar da PM (Polícia Militar), no Parque das Nações, em Santo André.

Durante patrulhamento pela Rua Oratório os policiais avistaram Caique Andrade Bezerra e Lucas Torres Galindo realizando roubo a um casal. Quando os meliantes avistaram a viatura tentaram fugir e roubaram um Renaut Clio que passava pela rua. Os agentes realizaram acompanhamento e durante a fuga, os indivíduos efetuaram disparos contra os PMs, que revidaram.

Na esquina entre a Avenida Engenheiro Olavo e Avenida Varsóvia, os meliantes foram presos em posse de dois revólveres calibre 38. Ambos tinham ferimentos a bala na região das pernas e tórax, sendo socorridos ao Hospital Estadual Mário Covas. Os policiais não ficaram feridos. Bezerra está estável e Galindo, que foi atingido sete vezes, em estado grave.

O caso foi registrado no 2º DP (Parque das Nações), do município.