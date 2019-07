São Caetano lança programa de melhorias ao Bairro Fundação

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/07/2019 | 19:52



Na tarde desta segunda-feira (01), a Prefeitura de São Caetano lançou o Programa Viva Fundação, no EMEF Senador Fláquer, no tradicional bairro da cidade, Fundação.

O objetivo do projeto é intensificar os serviços municipais do bairro durante todo o mês de julho, contando com uma ação intersetorial, com serviços das secretarias de Saúde, Educação, Obras e Habitação, Serviços Urbanos, Segurança, Mobilidade Urbana e Comunicação, além de Fundo Social de Solidariedade, Fundação Pró-Memória, e Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambental).

As ações intensificadas para o mês de julho contam, por exemplo, com algumas obras como a reconstrução da EMEI Luiz José Giorgetti, na Rua Graça Aranha, 100% de pinturas de guias e viadutos, instalação e manutenção de lixeiras e revisão de toda a iluminação pública do bairro.

"Vamos continuar esse conjunto de ações já iniciadas por esse bairro que tanto respeito. Continuar trabalhando e trazendo melhorias para cá", comento o prefeito José Auricchio (PSDB).