Irã violou limite de urânio enriquecido, confirma agência da ONU

01/07/2019 | 19:52



O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, informou ao conselho da administração que a Organização das Nações Unidas (ONU) havia verificado que o estoque iraniano de urânio enriquecido até 3,67% havia excedido os 300 quilos permitidos. O processo é a confirmação de que o Irã ultrapassou o limite de urânio de baixo enriquecimento permitido pelo acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. O Irã havia anunciado que tinha excedido o limite.

No ano passado, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo nuclear firmado com Teerã. Outros signatários, como Reino Unido, França e Alemanha têm se esforçado para manter o Irã dentro do pacto. O acordo promete alívio econômico e de sanções aos iranianos. Fonte: Associated Press.