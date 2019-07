Ponte Preta paga salários atrasados e Facundo Batista se despede do elenco

01/07/2019 | 18:52



Os jogadores da Ponte Preta receberam uma boa notícia no primeiro dia do mês de julho. Conforme prometido, a diretoria pagou os dois meses de salários atrasados da carteira de trabalho. Agora, está pendente apenas o direito de imagem de junho, que venceu no último dia 25.

A diretoria espera colocar as contas em dia até a próxima sexta-feira, quando vai pagar o salário da carteira de trabalho referente ao mês de julho. Na reapresentação, o presidente José Armando Abdalla revelou que o clube iria mudar a forma de pagamento dos salários.

Antes, os jogadores recebiam o valor da carteira de trabalho e dos direitos de imagem no dia 25. Agora, o clube vai pagar os valores referentes à CLT no dia 5 de todo mês.

Para não correr o risco de atrasar novamente os salários, a diretoria espera negociar parte dos direitos econômicos do goleiro Ivan e do lateral-esquerdo Abner ainda nos próximos dias. Esse último, inclusive, já teria sido procurado pelo Athletico-PR.

Em relação ao time, Facundo Batista é mais uma baixa no elenco. Insatisfeito com a reserva após a chegada de Roger, o atacante uruguaio se despediu dos companheiros no final de semana e nem participou do treinamento desta segunda-feira. Seu destino deve ser o Defensor-URU.

Sem perder desde a estreia - 2 a 0 para o Coritiba -, a Ponte tem 15 pontos e está na quarta colocação. No próximo dia 12, recebe o Oeste, no estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada da Série B.