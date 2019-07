Guarani acerta empréstimo do zagueiro Luiz Gustavo junto ao Vasco

01/07/2019 | 18:12



Depois de Bruno Silva, o Guarani acertou a contratação de mais um zagueiro do Vasco. Fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo, Luiz Gustavo foi emprestado ao clube campineiro até o fim da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor de 25 anos é aguardado nos próximos dias no Brinco de Ouro da Princesa para realizar exames médicos e assinar contrato. Só depois disso é que a diretoria vai oficializar sua contratação.

Revelado no Palmeiras, Luiz Gustavo passou por Vitória, Ferroviária, Avaí e Oeste antes de chegar ao Vasco no ano passado. No total, são 41 jogos, sendo sete em 2019. A última vez que esteve em campo foi no fia 12 de maio.

Antes de Luiz Gustavo, o Guarani havia acertado com os seguintes reforços durante a pausa para a Copa América: o zagueiro Bruno Silva, os meias Bady e Filipe Cirne, e os atacantes Michel Douglas e Vitor Feijão.

Vindo de quatro derrotas seguidas, o Guarani está na penúltima colocação, com cinco pontos. A estreia oficial do técnico Roberto Fonseca será no dia 12 de julho, contra o CRB, no Rei Pelé, em Maceió, pela nona rodada da Série B. Nesta quarta, o time faz um amistoso contra o Palmeiras, no Brinco de Ouro da Princesa.