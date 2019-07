Turismo em Fortaleza: o que fazer na cidade e nos arredores

Maria Beatriz Vaccari



01/07/2019 | 18:18

Sol, mar, animação e muita comida boa. Esses são alguns dos fatores que costumam agradar quem faz turismo em Fortaleza, no Ceará. Recheada de atrações culturais e naturais, a cidade conquista viajantes que gostam de calor e agitação.

O Rota de Férias preparou uma espécie de mapa turístico de Fortaleza, que pode ajudar bastante na hora de montar um roteiro de viagem completo.

Turismo em Fortaleza: viagem pelas praias da cidade

Quem quer aproveitar bem um dia de turismo em Fortaleza pode começar a manhã com uma caminhada pela Avenida Beira-Mar. A via começa na Praia de Mucuripe e se estende até a Praia de Iracema – no total, são 4,5 quilômetros de distância entre as duas. Ao longo do caminho, dá para curtir os cenários da capital cearense e explorar bons restaurantes e bares.

Ao lado de Iracema, o viajante encontra a Praia do Meireles. O local é bom para banho, mas se destaca mais por conta da tradicional Feirinha Beira Mar, um shopping de artesanatos perfeito para comprar lembrancinhas e enfeites para a casa.

Quem quer curtir o dia com pé na areia e tomando um banho de mar pode seguir para a famosa Praia do Futuro, que ficou ainda mais conhecida após dar nome a um filme lançado em 2014, com Wagner Moura no elenco. O local conta com uma série de barracas e espaços com atrações diferenciadas para adultos e crianças.

O espaço mais famoso chama-se CrocoBeach. Ali, é possível encontrar piscina, bar molhado, restaurante e até armários para guardar pertences. Quem gosta de música precisa passar no Guarderia Brasil, um local para lá de descolado, que é inspirado em Ibiza, na Espanha, e conta com DJs tocando ao vivo.

Quem vai à Praia do Futuro na quinta-feira pode prolongar a visita até o final do dia para aproveitar uma das atrações gastronômicas mais gostosas da região. Quando o sol se esconde, o local recebe a noite da caranguejada de Fortaleza.

Fortaleza: Jijoca de Jericoacoara e outras atrações nos arredores

Muitas pessoas que fazem turismo em Fortaleza aproveitam a visita para conhecer os arredores da cidade. Um dos locais mais procurados é Jijoca de Jericoacoara, que fica a aproximadamente quatro horas da capital do Ceará. A viagem é longa, mas vale muito a pena, já que o local abriga alguns dos cenários naturais mais bonitos do Brasil.

Quem quiser visitar algo mais próximo pode ir à região do Cumbuco, no município de Caucaia, a 40 minutos de Fortaleza. Além de ter um centrinho boêmio cheio de charme, o local conta com uma praia perfeita para quem pratica windsurfe e é famoso pelo passeio radical de bugue nas dunas. De quebra, é possível encontrar ótimas opções de hospedagem, como o Carmel Cumbuco.

Canoa Quebrada e Aquiraz, a 162 km e 32 km de Fortaleza, respectivamente, também são boas opções. A primeira conquista o pessoal com suas falésias avermelhadas. Já a segunda, além das praias, abriga o Beach Park, um dos melhores parques aquáticos do mundo. O local tem atrações para toda a família, desde brinquedos infantis até toboáguas insanos.

Fortaleza e outros destinos: as praias mais bonitas do Brasil

Na galeria, veja uma seleção de praias lindas. Há opções para quem vai fazer turismo em Fortaleza e em outras regiões do Brasil.