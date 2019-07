Acordo Mercosul-UE prevê carência de 7 anos para mudanças tarifárias de veículos

01/07/2019 | 17:05



O subsecretário de Negociações Internacionais da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Alexandre Lobo, explicou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE) prevê flexibilizações em regras de origem, para permitir que produtos com mais partes estrangeiras possam ser vendidos entre os dois blocos com tarifas reduzidas.

Segundo ele, o acordo prevê uma carência de sete anos para as mudanças tarifárias de veículos. "Até lá, continua a tarifa de 35%. Entre o sétimo e o oitavo ano, ela baixará para 17,5% e será zero a partir do 15º ano de vigência do acordo", completou.

Mas, a partir do primeiro dia do acordo, o Mercosul já poderá importar até 50 mil veículos da União Europeia com taxa menor, sendo 32 mil veículos para o Brasil com taxa de 17,5%. "Essa é a mesma quantidade importada pelo Brasil no ano passado. Então não será uma abertura descontrolada", defendeu Lobo. "Acreditamos que preservamos o setor automotivo nacional ao mesmo tempo em que conseguimos abrir o mercado", avaliou.

Já as autopeças não terão carência no acordo e a maior parte delas deve chegar à taxa zero nos primeiros dez anos de vigência do texto.