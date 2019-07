Paranapiacaba recebe Festival de Inverno

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



01/07/2019 | 16:57



Evento típico da região, o Festival de Inverno de Paranapiacaba chega à sua 19ª edição. O evento, que toma conta da Vila Ferroviária, repete a fórmula dos dois anos anteriores, com dois fins de semana, 20 e 21 e 27 e 28, das 10h às 22h, com farta agenda gratuita.

O anúncio da programação foi feito pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), durante coletiva de imprensa no Paço andreense. O Festival de Inverno será ilustrado por cerca de 100 atrações por fim de semana entre música, dança, circo. Assim como na edição anterior, a agenda dará espaço ao artistas regionais. Entre os locais estão confirmadas as bandas Giallos e Giant Jellyfish. Os eventos serão espalhados por vários locais, como Espaço Locobreque, Palco Mercado e Palco Rua Direita. “A Vila é a maior atração e privilegiamos os artistas e produções locais”, disse o prefeito.

Segundo Paulo Serra (PSDB), um dos destaques desta edição é a inauguração do relógio, marcada para dia 10, a partir das 18h. “Esse relógio ficou sem funcionar por dez anos”, disse o prefeito. A revitalização foi no valor de R$ 1,3 milhão e teve custeio pela MRS Logística, concessionária do transporte de carga que opera no local

Segundo a secretária de Cultura de Santo André, Simone Zárate, o valor do investimento para a edição é de R$ 350 mil. O visitante contará com três praças de alimentação, 80 banheiros químicos e novos bancos para descanso espalhados pela região.

Para quem for ao evento de automóvel ou moto, haverá, assim como nas edições anteriores, um bolsão de estacionamento nas proximidades de Paranapiacaba. A partir de lá, os visitantes deverão ir de van. O valor é de R$ 45 (carro) e R$ 30 (moto), com direito ao transfer. É possível ainda chegar ao local de ônibus, e trem da CPTM até Rio Grande da Serra e também com o Expresso Turístico, que parte da Capital.

A programação completa do evento poderá ser conferida a partir da próxima semana por meio do site . Confira mais detalhes amanhã no caderno Cultura&Lazer.