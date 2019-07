TJ-SP adia julgamento de ação contra impeachment de Atila

Raphael Rocha

A desembargadora Ana Liarte, da 4ª Câmara de Direito Público no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), confirmou adiamento da análise de ação movida pelo prefeito cassado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), contestando o impeachment que a Câmara aplicou a ele, em abril. O julgamento estava marcado para esta segunda-feira (1º).

O Diário mostrou na sexta-feira que essa era a hipótese mais provável diante de protocolo de documentos do Legislativo de Mauá. O presidente da casa, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), recomendou à Justiça que o Parlamento fosse citado no processo. Até então, apenas ele, como chefe da Câmara, é quem respondia ao juízo neste caso.

Na semana passada, Ana Liarte, relatora do caso, consentiu com o pedido de Neycar e encaminhou citação ao Legislativo. Esse trâmite burocrático tende a atrasar em ao menos um mês o julgamento da reclamação de Atila. Oficialmente não há marcação da nova data de avaliação da solicitação.

Atila contesta o motivo pelo qual foi cassado do cargo. Em dezembro, o socialista foi preso, no âmbito da Operação Trato Feito, acusado de pagar propina a vereadores e de receber recurso indevido de contratos públicos. Ele ficou detido até fevereiro. Porém, a LOM (Lei Orgânica do Município) e o regimento interno dizem que um prefeito só pode se ausentar da cadeira sem aval do Legislativo por até 15 dias.

Foram abertos dois pedidos de impeachment contra Atila, um narrando os fatos da Operação Trato Feito e outro por desrespeito à LOM e ao regimento interno por vacância do cargo. O segundo avançou, culminando na votação do dia 18 de abril. A defesa do socialista argumenta que Atila se ausentou do cargo por motivos alheios à sua vontade – estava preso – e que, portanto, as regras da vacância do cargo não se aplicariam.

Em primeira instância, Atila sofreu revés, uma vez que houve entendimento de que a Câmara cumpriu as regras das leis que regem o processo de impeachment e de que há independência constitucional de poderes.