Priscilla Alcântara relembra anos de Bom Dia & Cia durante Encontro: - Era algo que eu nunca tinha pensado

01/07/2019 | 16:11



Priscilla Alcântara atualmente é um dos maiores nomes da música gospel brasileira, mas a carreira de jovem, de 23 anos de idade, começou bem antes, na televisão. Junto com Yudi Tamashiro e Maisa Silva, a garota comandou, por anos, o Bom Dia & Cia, do SBT. Agora, pela primeira vez participando do Encontro com Fátima Bernardes, Priscilla relembrou a infância em frente às câmeras.

Priscilla revelou que seus pais sempre apoiaram seu sonho de ser cantora, já que eles também eram músicos, mas que a primeira oportunidade que teve foi uma surpresa, por ser como apresentadora no programa infantil.

- Comecei minha carreira artística na televisão, que era algo que eu nunca tinha pensado, e muito menos os meus pais. Mas por eu ter sido uma criança muito confiante, eu já cheguei achando que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, e não sabia nada. Se você ver o meu primeiro programa, é horrível, mas na minha cabeça estava perfeito. Na minha cabeça deu tudo certo, e acho que essa confiança realmente deu muito certo porque fiquei dez anos na televisão.

A amiga de Bruna Marquezine também desabafou sobre ter altas expectativas em relação a sua carreira:

- Eu sempre chego com as expectativas muito altas, já trabalhei isso com a minha psicóloga, faço isso até hoje. Temos progredido, mas ainda falta muita coisa. O negócio é que essa pessoa sou eu, então eu decidi abraçar quem eu sou, uma pessoa com altas expectativas, e trabalhar depois quando as coisas não dão muito certo. São nesses momentos que eu mais cresço, quando eu não tenho minha expectativa suprida e preciso lidar com aquilo. É quando eu cresço e amadureço.

Fofa, né?