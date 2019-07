Do Dgabc.com.br



01/07/2019



Antes das 9h deste domingo (30), um senhor – cuja identidade ainda não foi revelada - morreu na ''prainha'', na Represa Billings. De acordo com as primeiras informações, ele teria caído na água e se afogado. Na realidade, o homem passou mal, desmaiou com o rosto virado para a água, mas com o corpo dentro do barco, e não resistiu. A causa da morte não foi afogamento.

Aguarde por mais informações.