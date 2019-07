Petrobras vai investir na revitalização da Bacia de Campos, diz presidente

01/07/2019 | 15:17



A Petrobras vai investir US$ 21 bilhões na revitalização da Bacia de Campos, segundo o presidente da empresa, Roberto Castello Branco, que participa de palestra promovida pelo grupo Lide Rio de Janeiro, de lideranças empresariais.

Ele informou ainda que a petroleira gastou US$ 4 bilhões em obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em gasodutos e em uma unidade de gás natural. Com as obras, o número de empregos gerados no município de Itaboraí, onde funciona o Comperj, deve chegar a 7,5 mil.

A formação de uma sociedade com a chinesa CNPC continua em estudo, que deve ser concluído até setembro. Porém, destacou Castello Branco, o movimento da companhia atualmente é de venda de refinarias.