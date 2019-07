Bolsas da Europa fecham em alta após trégua entre EUA e China

01/07/2019 | 15:09



As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, dia 1º, refletindo um clima de maior otimismo e apetite por risco após Estados Unidos e China firmarem uma trégua na guerra comercial no sábado. No entanto, o movimento de alta foi limitado por leituras abaixo do previsto para índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos setores industriais de países da região e global.

Após a reunião da cúpula do G-20 no Japão, os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordaram em um "cessar-fogo" das tensões comerciais entre Washington e Pequim, estabelecendo que não haverá tarifas adicionais sobre importações e que as negociações entre os países serão retomadas. A decisão, já antecipada por analistas, contribuiu para uma melhor percepção do cenário econômico global no curto prazo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou a sessão desta segunda-feira no positivo com avanço de 0,78%, a 387,87 pontos. O segmento tecnológico esteve entre os líderes de ganhos, com alta de 1,92% do subíndice Stoxx 600 de Tecnologia. O anúncio de suspensão de parte das sanções americanas contra a gigante tecnológica Huawei, outro ponto acordado entre Trump e Xi, contribui positivamente para o avanço deste setor.

Contudo, a divulgação de PMIs industriais europeus ao longo da manhã conteve ganhos nos pregões. O indicador em toda a zona do euro recuou ao menor nível dos últimos três meses, enquanto o índice no Reino Unido caiu à sua menor leitura desde 2013. Na Alemanha, o PMI registrou avanço, mas, assim como os outros dois dados, frustrou expectativas de analistas e veio abaixo de 50, indicando retração da atividade manufatureira. Houve, ainda, queda no PMI industrial global, que atingiu sua leitura mais baixa desde outubro de 2012.

O índice alemão DAX, da Bolsa de Frankfurt, avançou 0,99%, a 12.521,38 pontos. Tiveram destaque no pregão da Alemanha as fabricantes de semicondutores Infineon (+4,18%) e Dialog (4,06%).

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 ganhou 0,52%, a 5.567,91 pontos, enquanto o índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, avançou 0,09%, a 21.254,04 pontos. Em ambos os casos, as altas foram lideradas pela produtora de semicondutores STMicroelectronics, que é cotada nas duas bolsas, tendo valorização de 4,10% no pregão francês e 4,20% no italiano.

Em Londres, o índice FTSE 100 teve alta de 0,97%, a 7.497,50 pontos. Já o índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, ganhou 0,72%, a 9.264,60 pontos, enquanto o índice PSI 20, do pregão de Lisboa, fechou no positivo em 0,99%, a 5.188,39 pontos.