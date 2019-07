Lenovo lança Ideacentre A340, seu novo All-in-One

Da Redação, com assessoria



01/07/2019 | 13:48

A Lenovo lançou o novo Ideacentre A340 All-in-One, modelo focado em funcionalidade e organização para ambientes modernos. O lançamento é voltado para quem busca ganho de espaço, definição e tela mais ampla em um único sistema.

A novidade conta com tela Full HD Full HD Antirreflexo de 23,8”. As bordas infinitas têm apenas 9,5mm, o que proporciona um aproveitamento de 90% do espaço da tela. O A340 conta também com duas opções de placa gráfica – Intel UHD Graphics 620, integrada, e AMD Radeon 530 de 2GB GDDR5, o que favorece a reprodução de conteúdo multimídia.

Para se adaptar a diferentes volumes de trabalho, a performance do Ideacentre A340 All-in-One é garantida por processadores Intel Core i3 e i5 de oitava geração, associados ao sistema operacional Windows 10. O equipamento conta também com 4GB de memória RAM para o modelo equipado com i3. Para o de i5, há opções de 4GB e 8GB. Todos eles contam com 1TB de armazenamento.

O Ideacentre A340 All-in-One possui conexão sem fio com teclado e mouse. A organização e o visual do espaço também são favorecidos pelo organizador de cabos presente na parte traseira do equipamento, que elimina o costumeiro emaranhado de fios. A conectividade é proporcionada por um Drive Óptico DVD-RW, duas portas USB 2.0, uma porta USB 3.1, uma saída HDMI, entrada RJ-45 e leitor de cartões 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC). Além disso, o dispositivo é equipado com combo de áudio com saídas para microfone e headphones.

Para maior privacidade e segurança, a webcam do desktop, integrada à parte superior da tela, conta com uma proteção física, que pode ser fechada quando o equipamento não estiver em uso. O Ideacentre A340 All-in-One já está disponível no e-commerce da Lenovo Brasil a partir de R$ 3.449,00.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga