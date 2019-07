Após vitória, chefe da Red Bull diz que Verstappen é o melhor piloto do grid

01/07/2019 | 13:22



O modo como Max Verstappen conquistou a vitória no GP da Áustria, no último domingo, rendeu muitos elogios ao holandês. Após ter problemas na largada, caindo da segunda para a oitava posição, ele fez excelente prova de recuperação até ultrapassar Charles Leclerc nas voltas finais para assegurar o triunfo no circuito de Spielberg.

Chefe da Red Bull, Christian Horner, não titubeou ao ser questionado pela imprensa se a sua equipe conta com o melhor piloto do grid da Fórmula 1. "Eu penso nisso há algum tempo", disse.

A vitória de Verstappen foi a 60ª da história da Red Bull na categoria. E Horner apontou que, pelo modo como o holandês conquistou o triunfo, foi um dos grandes momentos da equipe na Fórmula 1.

"Está entre as melhores vitórias que tivemos. A luta, caindo para oitavo na primeira volta e depois voltando para a briga, administrando os pneus, controlando os freios. Você o ouviu no rádio, ele está muito bem, e o relacionamento que ele tem com seu engenheiro, trabalhando e transformando o carro na corrida. É uma alegria vê-lo em ação. Foi um desempenho incrível dele", afirmou.

Horner também avaliou que o triunfo indica a recuperação da Honda, que enfrentou momentos difíceis na sua volta à Fórmula 1, fracassando na parceria com a McLaren. Mas agora tem se mostrado mais competitivo.

"O motor tem ficado cada vez melhor. A Honda fez um trabalho fantástico. Quando eles voltaram ao esporte, tiveram momentos difíceis nos anos em que estavam com a McLaren. Eles se mudaram para a Toro Rosso no ano passado e tiveram algum tempo para colocar a casa em ordem e começar a progredir", afirmou.

Com a vitória na Áustria, Verstappen saltou para o terceiro lugar no Mundial de Pilotos, com 126 pontos, atrás da dupla da Mercedes, com o britânico Lewis Hamilton na primeira posição, com 197, e o finlandês Valtteri Bottas em segundo, com 166.