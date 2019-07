01/07/2019 | 13:11



Gleici Damasceno, campeã do Big Brother Brasil 18, confirmou em seu Instagram que não está mais namorando com Wagner Santiago, que conheceu dentro do reality.

Nos Stories, a influencer pediu por empatia e respeito:

Eu e Wagner não estamos mais juntos. Espero que quem diz nos amar também nos respeite. Cada um segue seu caminho. É algo doloroso como em qualquer fim de relacionamento. Então tenham empatia, por favor. Obrigada!

Nos comentários de algumas fotos de Gleici, entretanto, foi fácil encontrar fãs pedindo para que os dois voltassem com a relação. E você, gostava do casal?