Após vídeos estranhos, fãs perguntam se Miley Cyrus está sob efeito de drogas

01/07/2019 | 13:11



Miley Cyrus fez uma apresentação e tanto no festival Glastonbury no último domingo, dia 30, em Pilton, na Inglaterra. Além de ter cantado alguns singles famosos como Wrecking Ball e Party In The USA, a artista ainda levou o pai, Billy Ray Cyrus, e o rapper Lil Nas X, para o palco do evento, para uma performance do hit Old Town Road.

E para a alegria dos fãs, Miley ainda trouxe a persona Ashley O, de Black Mirror, para cantar a música On a Roll.

Apesar do showzaço, muitas pessoas se surpreenderam com Miley no Instagram. A cantora compartilhou alguns vídeos considerados estranhos pelos internautas e muitos deles perguntaram se ela estaria sob efeito de drogas.

Ela está bem?, perguntou um seguidor.

Eu acho que ela está bêbada, supôs uma fã.

Que horror, espantou-se uma internauta.

Ela tem algum problema sério, apontou outro.

Você usou drogas?, questionou mais um.

E aí, o que você achou de tudo isso?