Fã tenta beijar Pabllo Vittar à força e fãs apontam assédio: Desrespeitoso

01/07/2019 | 13:11



Pabllo Vittar esteve nos Estados Unidos para participar de uma série de shows que marcaram o mês do Orgulho Gay! Além de virar manchete por ter beijado um ator pornô durante uma festa, a cantora se apresentou em Nova York. Porém, o vídeo de um fã repercutiu na web e rendeu polêmica por se tratar de um possível assédio.

No registro, Pabllo desce do palco e vai em direção às pessoas que estão na grade. Ela começa a distribuir beijos nas bochechas, mas uma pessoa a agarra com força e tenta dar um beijo em sua boca. No momento, é possível ver a artista tentando se desvencilhar e, depois, ela segue normalmente a apresentação.

Nos comentários da web, alguns fãs se revoltaram e disseram coisas do tipo:

Assedio é assédio, não tem perdão!

E ela ainda se esquivou, mas o beijo pegou, muito desrespeitoso.

A cantora não se pronunciou sobre o assunto, mas usou o Instagram para postar fotos em que justamente aparece interagindo com os fãs.