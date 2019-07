Após festival não transmitir show, Anitta rebate: - Não muda nada na minha vida

01/07/2019 | 13:11



Anitta usou o Instagram no último domingo, dia 30, para esclarecer os rumores que surgiram sobre seu contrato com o Festival Villa Mix, que rolou em Goiânia, no mesmo dia. A cantora não teve seu show transmitido ao vivo pelas redes sociais do evento, o que causou um grande desconforto entre as partes e os fãs da funkeira.

O show foi cortado da transmissão online do festival, que justificou questões contratuais para não exibir a apresentação.Ela foi a única artista que não teve seu show exibido no canal no YouTube do evento. Segundo o colunista Leo Dias, a assessoria de imprensa do festival afirmou que a produção de Anitta e sua gravadora, a Warner Music, não autorizaram a transmissão.

Foi por questões contratuais com a Warner. Era uma cláusula prevista no contrato, disse em comunicado ao colunista.

Parte do contrato também foi divulgado nas redes sociais, levantando suspeitas de que teria sido a própria funkeira que não quis autorizar a exibição de seu show através da internet. No Stories, a cantora rebateu as especulações, explicando que o festival afirmou que iria pedir autorização para a gravadora, como ocorre de praxe, no entanto, o pedido não foi feito.

- Querido pessoal do Villa Mix, eu detesto barraco, detesto fazer esse tipo de coisa, mas a partir do momento que vocês divulgaram meu contrato para um Instagram de Fofoca e eu sei que são vocês porque mandaram pra outras pessoas antes...Vamos lá: Existe sim essa cláusula, assim como existe a cláusula em outros contratos, de outros artistas, que são de gravadoras, porque elas detém nossos direitos de voz, imagem e etc. Então como funciona o trâmite: festival manda email para a gravadora, assim como eles fizeram com o Kevinho, meu amigo, que é da Warner Music, e assim eles fizeram. Então não diga que não sabem o trâmite, vocês sabiam desde sempre, pois fizeram com o Kevinho. Aí a gravadora vai lá e fala ok, autorizado. Vocês fizeram com o Kevinho, era só fazer a mesma coisa comigo. Vocês sabiam, porque assim que o contrato foi assinado, a gente avisou: agora para transmitir é só mandar email para a gravadora e vocês disseram beleza, explicou a cantora em tom debochado.

Em seguida, Anitta afirmou que o fato do show ser transmitido ou não não muda nada em sua vida:

- Só que vocês não quiseram transmitir. Muda alguma coisa na minha vida? Bulhufas nenhuma! Vocês podem transmitir, podem não transmitir, isso não muda nada na minha vida, como também não mudou nada o fato de eu não ter feito esse festival até hoje em toda a minha existência. Porém, não vem falar que a culpa foi minha. Não vem mentir que a culpa foi minha, isso aí não curto. Mentira não gosto. Não quer me transmitir, fala: não quisemos transmitir. Não muda na vida de vocês e não muda na minha vida e todo mundo segue feliz. Um beijo! Encerrou né? Acabou né? Vamos lá! Fim! Não precisa mais me chamar, me ligar, falar comigo.. chega! Não gosto desses barracos não.

Para Leo Dias, a assessoria de imprensa de Anitta desmentiu que o festival tivesse entrado em contato com a gravadora para ter autorização de transmitir o show, ressaltando que a equipe de Anitta jamais impediu a exibição da apresentação:

A equipe da cantora Anitta jamais impediu que o festival Villa Mix transmitisse o seu show ao vivo pela internet. Não houve recusa ou negativa prévia em contrato. Além disso, nenhum pedido chegou até a produção da artista, solicitando a transmissão. Não haveria nenhum problema com isso. Se o pedido tivesse acontecido, teria sido permitido, assim como acontece com todos os canais oficiais de transmissão dos eventos que Anitta participa. Essa informação de impedimento não procede, é mentirosa. Em contrato consta a necessidade de autorização prévia para a transmissão do show. A equipe do Villa Mix estava ciente dos procedimentos a serem seguidos. Mas não houve nenhum contato entre o Villa Mix e a gravadora que representa Anitta. Se isso tivesse acontecido, a gravadora permitiria tal transmissão, assim como permitiu a live com outros artistas que representa. Reafirmamos que jamais houve ou haveria recusa de Anitta para a transmissão ao vivo de seu show no canal oficial do evento.

Mas se a organização do festival não transmitiu o show, o mesmo não se pode dizer de Pedro Scooby, namorado da beldade! No Instagram, o surfista apareceu filmando toda a apresentação, que teve seus trechos divulgados na rede social de Anitta. A própria cantora, aliás, publicou uma foto de Scooby se divertindo nos bastidores do palco.