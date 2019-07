Thais Fersoza fala de independência de Melinda: Estou chocada

01/07/2019 | 13:11



Thais Fersoza está encantada pela independência de Melinda, que ainda não completou três anos de idade. No Instagram, a atriz dividiu com os seguidores que ficou espantada com a filha tomando das próprias decisões. No último domingo, dia 30, as duas estavam assistindo televisão, quando a pequena decidiu que iria tirar um cochilo. Sem avisar a mãe, a menina, que também é filha de Michel Teló, resolveu se retirar e ir dormir.

- Preciso compartilhar que eu estou chocada! Teodoro está dormindo, a gente tava aqui na sala assistindo um desenho e a Melinda simplesmente levantou do sofá foi para o outro sofá e olha só, resolveu que ela queria tirar um soninho. Simples assim. Ela não tem três anos. Fiquei chocada com essa decisão. Não tá mais afim. Ela não falou nada, levantou, a gente ficou só olhando, foi lá no outro sofá e tirou um soninho. Pensa numa mãe orgulhosa!, disse Thais Fersoza.

Em outra publicação, a esposa de Teló compartilhou uma foto mostrando que Melinda já sabe brincar com a própria sombra:

Ela já sabe fazer um coração perfeito com as mãozinhas.. inclusive está melhor q o meu! Minha pequena crescendo tão rápido..., escreveu a atriz.

Na caixa de comentários, os fãs também se derreteram pela filha:

Fico impressionada como ela é espera!, escreveu uma seguidora.