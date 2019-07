Silvio Santos brinca com montagem de foto: Nesse tempo eu trabalhava de travesti

01/07/2019 | 13:11



Silvio Santos se divertiu em seu programa no último domingo, dia 30, ao descobrir que uma montagem em que seu rosto parece uma figura feminina viralizou na internet. Enquanto observava a imagem, o dono do SBT entrou na brincadeira e disse que na época da foto trabalhava como travesti.

- Deixa eu ver. Esse aí sou eu? Mas nesse tempo eu trabalhava de travesti. Eu não estou bem aí? Eu era travesti, trabalhava numa boate. Nesse tempo aí eu estava bem maquiado, não estava? Até cantava igual aquela moça que trabalha no cinema americano, agora não lembro mais. Como é que descobriram essa foto minha? Descobriram essa foto quando eu era travesti. Está vendo só, quando eu era travesti era mais bonito. Se aparecesse uma moça igual a essa aqui eu ia tentar beliscar ela. Era um travesti legal, não era? E quando eu botava meus vestidos apertados, todo mundo vinha conversar comigo.

Em seguida, interagiu com o auditório:

- Parece comigo? Fala sério. Eu não estava bonita? Vocês não ficam me gozando, estava ou não estava? Vou voltar a ser travesti.Eu gostei dessa fotografia. Não sei como descobriram essa fotografia. Descobrem tudo!

Após a fala do apresentador circular na internet, muita gente opinou que, na verdade, a montagem de foto lembrava mais Patricia Abravanel, herdeira do dono do baú:

Parece muito com a maravilhosa Patricia, disse um seguidor.

Igual a Patricia, escreveu outro.