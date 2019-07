Zizi Possi exibe o rostinho de Lucca, filho de Luiza Possi. Confira a primeira foto dos filhos dos famosos!

01/07/2019 | 13:11



Zizi Possi é mesmo uma avó babona! A cantora antecipou a filha, Zizi Possi, e divulgou a primeira foto do rostinho do neto, Lucca, que nasceu no dia 29 de junho.

Antes mesmo de Luiza divulgar o rosto da criança em suas redes sociais, a avó postou um clique de mãe e filho bem juntinhos. Na legenda, escreveu: Sem palavras.

Logo após Luiza ter dado à luz, Zizi usou o Instagram para dividir sua emoção com os seguidores:

Ver minha filha plena como nunca, meu neto conosco, meu genro o homem mais carinhoso e companheiro que conheci..... Que dia abençoado Meu Deus! Que todos os Seres sejam felizes, ao Norte, Sul, Leste, Oeste, Nadir e Zenith...Que o Lucca seja feliz em seu ser fundamental! Bem vindo meu neto! Bem vinda família linda!To chorando até agora. Obrigada a todos vocês que torcem pelo nosso bem!, disse em outra publicação.