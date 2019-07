Túlio Gadêlha é parado em blitz da Lei Seca e faz teste do bafômetro

01/07/2019 | 13:11



Túlio Gadêlha compartilhou um momento inusitado com os seus seguidores do Instagram no último domingo, dia 30. O deputado federal mostrou que foi parado pela blitz da Lei Seca e que teve que se submeter ao teste do bafômetro. Ao postar o clique em seus Stories, onde aparece soprando no aparelho que mede a porcentagem de álcool no organismo, o advogado ainda fez um joinha para a câmera, indicando que estava bem tranquilo com a situação.

Lei Seca, escreveu na imagem, colocando ainda emojis de palmas, como se aprovasse a medida de regulamentação.

Túlio Gadêlha namora há mais de um ano com Fátima Bernardes. Os dois vivem um relacionamento à distância, já que o deputado trabalha em Brasília e Pernambuco e a apresentadora vive no Rio de Janeiro, onde faz o programa Encontro, na Rede Globo.