Líder da bancada da bala deve propor destaque à Previdência no plenário da Câmara

01/07/2019 | 12:51



Caso o PSL desista de apresentar o destaque que abranda as regras para aposentadoria de servidores da segurança pública nos Estados e municípios, o líder da bancada da bala, Capitão Augusto (PL-SP), vai assumir a tarefa, mas a apresentação será feita só na fase de plenário. Ele disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que pediu ao seu partido que reserve um dos dois destaques aos quais a legenda tem direito para que ele possa apresentar sua demanda. "Fiquei surpreendido, estava confiante de que o PSL iria apresentar", disse Augusto. O outro destaque do PL será sobre educação.

O PSL deve decidir nesta segunda-feira, 1, a questão. O presidente nacional do partido, Luciano Bivar (PE), já solicitou que a legenda não apresente qualquer pedido de alteração ao texto e que a questão está fechada. Até a última sexta-feira, o partido ainda estudava atender a uma demanda da chamada "bancada da bala" para afrouxar a regra de transição, o pedágio e a regra permanente para servidores da segurança pública nos Estados. Cerca de 40% dos deputados do PSL são oriundos da área de segurança.