Quadrilha acusada de receptação de veículos é presa

Do Dgabc.com.br



01/07/2019 | 12:51



Neste domingo (30), policiais militares da 2ª Cia do 6BPMM identificaram um veículo – Passat – roubado no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Ele estava sendo escoltado por outro carro, um Idea. Após busca, os ocupantes dos dois veículos foram abordados. Ainda no local da ocorrência, um terceiro carro – Fiesta – também foi parado. Um dos homens presos confessou que os ocupantes viriam buscá-lo após ele deixar o Passat roubado em um estacionamento. De lá, seria recolhido e levado para desmanche clandestino.

Diante dos fatos, os sete indivíduos e os três carros foram encaminhados ao 2º DP de São Bernardo, onde foi registrado boletim de ocorrência de formação de quadrilha, receptação, corrupção de menores e localização de veículo. Os acusados estão à disposição da Justiça.