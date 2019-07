Walkman completa 40 anos: conheça a história por trás do primeiro player portátil do mundo

Da Redação, com assessoria



01/07/2019 | 12:18

Hoje (1), o icônico Walkman completa 40 anos. Desenvolvido pela Sony em 1979, o aparelho foi o primeiro reprodutor de música portátil do mundo e objeto de desejo de inúmeros jovens na década de 1980. Capaz de reproduzir fitas cassetes, o dispositivo fez tanto sucesso que o nome Walkman, patenteado pela empresa, acabou se tornando, informalmente, sinônimo de qualquer modelo de toca-fitas portátil disponível no mercado.

O nascimento do Walkman

A ideia de criar um aparelho portátil capaz de reproduzir fitas cassetes surgiu de um dos fundadores da Sony, Masaru Ibuka, a partir de uma necessidade pessoal. Ele queria ouvir música com fones de ouvido durante uma viagem de negócios ao exterior. Então, solicitou ao seu time de desenvolvimento que criasse uma versão estéreo simples, apenas de reprodução, do gravador portátil da Sony TC-D5, o que viria a ser o protótipo do Walkman.

Em 1º de julho de 1979, era lançado no Japão o Walkman TPS-L2, o primeiro modelo de áudio portátil do mundo. Posteriormente, ele passou a ser vendido em todo o planeta, marcando uma geração inteira e revolucionando o mercado de áudio. Ao longo dos anos 1980, a Sony lançou diversos modelos, como WM-2, WM-20 e a evolução deste aparelho, o WM-109, que somou mais de 20 milhões de unidades vendidas.

O pai dos dispositivos pessoais de áudio portáteis

O surgimento do Walkman foi o início da era dos dispositivos pessoais de áudio portáteis, já que permitia que as pessoas ouvissem suas músicas preferidas em qualquer lugar e a qualquer momento.