Atual campeão, Djokovic vence alemão por 3 sets a 0 na 1ª rodada de Wimbledon

01/07/2019 | 12:08



Atual campeão de Wimbledon, Novak Djokovic não teve maiores problemas para confirmar favoritismo em sua estreia nesta edição do tradicional Grand Slam inglês realizado em quadras de grama. O sérvio superou o alemão Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/3, nesta segunda-feira, em Londres, e avançou à segunda rodada da competição.

No topo disparado do ranking mundial e em busca do seu quinto troféu do grande evento na capital inglesa, na qual triunfou também em 2011, 2014, 2015 e 2018, o tenista de 32 anos avançou à segunda rodada e terá como próximo adversário o norte-americano Denis Kudla, que em outro duelo já encerrado deste primeiro dia de duelos do torneio passou pelo tunisiano Malek Jaziri por 6/4, 6/1 e 6/3.

Essa foi a 11ª vitória de Djokovic em 13 confrontos com Kohlschreiber, atual 57º colocado da ATP, que neste ano chegou a surpreender o sérvio no Masters 1000 de Indian Wells, em quadra dura nos Estados Unidos, mas também caiu diante do adversário nos Masters de Montecarlo e Roma, ambos em piso de saibro, nesta temporada.

Neste quarto duelo entre os dois no ano, o número 1 do mundo teve o seu saque quebrado por duas vezes pelo experiente tenista alemão de 35 anos, mas aproveitou seis de 14 chances de ganhar games no serviço do rival para liquidar o confronto em sets diretos, após 2h03min.

Com 12 aces e 84% de aproveitamento nos pontos que disputou com o seu primeiro serviço, Djokovic também acumulou 37 winners e 19 erros não forçados, diante de 22 bolas vencedoras e 29 erros do mesmo tipo de Kohlschreiber, que fez nove pontos de saque.

ANDERSON E WAWRINKA TAMBÉM VENCEM - Em outros dois duelos já finalizados nesta segunda-feira em Londres, o sul-africano Kevin Anderson e o suíço Stan Wawrinka também confirmaram favoritismo em suas estreias. Atual vice-campeão de Wimbledon e quarto cabeça de chave da competição, o jogador da África do Sul abriu campanha derrotando o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0, com 6/3, 6/4 e 6/2, enquanto Wawrinka, 22º pré-classificado e vencedor de três títulos de Grand Slam, também superou com facilidade o belga Ruben Bemelmans por 6/3, 6/2 e 6/2.

Com o seu triunfo, Anderson se credenciou para enfrentar na segunda rodada o sérvio Janko Tipsarevic, que em outra partida do dia sofreu para bater o japonês Yoshihito Nishioka, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/7 (2/7), 6/2, 5/7 e 6/2. Já o próximo rival de Wawrinka será o norte-americano Reilly Opelka, que passou pelo alemão Cedrik-Marcel Stebe por 6/3, 7/6 (7/4) e 6/1.

O russo Karen Khachanov, por sua vez, precisou lutar bastante para justificar o status de décimo cabeça de chave em sua estreia diante do sul-coreano Soon-Woo Kwon, que saiu do qualifying e perdeu por 3 sets a 1, com 7/6 (8/6), 6/4, 4/6 e 7/5. Assim, ele avançou para encarar na próxima fase o espanhol Feliciano López, que na primeira rodada eliminou o norte-americano Marcos Giron por 6/4, 6/2 e 6/4.

Em outra partida desta segunda-feira, o espanhol Roberto Bautista-Agut também confirmou a condição de 23º cabeça de chave na estreia ao bater o alemão Peter Gojowczyk por 6/3, 6/2 e 6/3. E o seu rival seguinte na capital inglesa será o belga Steve Darcis, que eliminou o alemão Mischa Zverev por 6/2, 6/4 e 6/4.

O argentino Leonardo Mayer, o italiano Andreas Seppi e o holandês Robin Haase foram outros tenistas que venceram na estreia em outras partidas já finalizadas no dia.