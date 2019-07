Aparência de Janet Jackson em festival levanta suspeitas de que cantora teria feito novas plásticas

01/07/2019 | 12:11



A aparição de Janet Jackson no festival Glastonbury no último sábado, dia 29, na Inglaterra, deu o que falar! Aos 53 anos de idade, a cantora, que é irmã de Michael Jackson, levantou suspeitas de que teria feito algumas plásticas no rosto ao surgir com uma aparência um pouco diferente do que vinha exibido nas redes sociais.

De acordo com o Radar Online, Janet teria se submetido a novas intervenções estéticas no nariz e na testa.

- O nariz dela passou por uma transformação significativa. Ele está muito menor, disse um cirurgião plástico que avaliou as fotos da cantora no festival.

Mas a aparência de Janet não foi a única polêmica que surgiu por conta de sua aparição no festival. Ainda segundo a publicação, o show da beldade foi bastante criticado pelo público que esteve presente no espetáculo por conta do uso de playback

Estou abismado, um show inteiro em playback, disse uma seguidora.

A Janet Jackson dublou o tempo todo, escreveu outro.

A cantora vem retornado aos poucos para sua rotina de shows após dar à luz seu primeiro filho em 2017. Ela se apresenta com frequência em Las Vegas, mas o festival inglês foi uma de suas primeira apresentações internacionais desde a chegada da criança.