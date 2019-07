01/07/2019 | 12:11



Luísa Sonza e Whindersson Nunes protagonizaram um clique para lá de caliente e agitaram a web! O casal posou em frente a um espelho e o humorista casualmente deixou uma mão boba no bumbum de sua esposa, que postou o clique no Instagram. Apesar de não ter legenda, Whindersson deixou um comentário que fez referência à Garupa, a mais nova música de Sonza com Pabllo Vittar:

Uma garupa é uma garupa.

Logo os fãs do casal lotaram a caixa de comentários e fizeram pedidos como:

Me adotem.

É assim que um homem segura sua mulher!, escreveu outra seguidora.

Teve até gente comparando ambos com Xuxa Meneghel e Junno Andrade!

Xuxa e Junno da nova geração!