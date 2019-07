Grávida, Marília Mendonça posta clique acariciando a barriguinha: Muito inchaço

01/07/2019 | 12:11



Marília Mendonça apareceu pela primeira acariciando a barriguinha de grávida. No Instagram, a cantora sertaneja publicou uma foto com a mão na barriga e falou sobre a gestação:

Sem filtro, com muito inchaço, mais sono, mais sentimentalismo, mais fome, mais todo amor do mundo e proteção do papai do céu. Vamos pro show, escreveu ela na legenda da publicação.

Na noite do último domingo, dia 30, a cantora realizou uma apresentação no Clube Juventus em São Paulo. Aos 23 anos de idade, Marília está à espera de seu primeiro filho, fruto da relação com o também cantor Murilo Huff. Ele, que também é pai de primeira viagem, comentou na publicação:

Um coração para cada, disse ele, colocando na mensagens dois emojis de coração.

A cantora assumiu o namoro com Murilo Huff em maio deste ano. Poucas semanas depois, a notícia da gravidez veio à tona.