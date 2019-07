'Ela é muito minha', declara Ludmilla ao dar aliança a Brunna Gonçalves

01/07/2019 | 11:54



Ludmilla e Brunna Gonçalves responderam perguntas de internautas após o perfil da bailarina no Instagram alcançar um milhão de seguidores. "Como prometido, postei o vídeo, eu e a Lud, respondendo as curiosidade de vocês lá no meu canal do YouTube", escreveu Brunna na legenda da publicação na rede social.

Elas contaram como se conheceram durante um show em que a cantora ainda se apresentava como MC Beyoncé. "Eu cheguei na sala de ensaio, aí a Brunna estava lá de lace, bota rosa, uma ragatanga curtinha e um topinho. Eu olhei para ela e pensei: 'Gente, que chuchuzinha'", confessou Ludmilla.

Ambas declararam que as famílias apoiam o namoro. Brunna revela que praticamente mora junto com a namorada. "É porque a gente trabalha muito juntas, então, durmo aqui porque é mais fácil para ir ao aeroporto. Eu tenho minha casa em Nilópolis, mas fico bastante tempo aqui na Ilha do Governador", disse.

Questionada sobre casamento, Brunna responde um certeiro "sim". Mas Ludmilla pondera: "Não agora, mas sim. Por agora só queria deixar muito claro que amo muito a Bru e queria que ela soubesse que ela é muito minha. Então, queria que ela usasse esse anelzinho aqui". Ludmilla presenteia a namorada com uma aliança de compromisso, atitude aplaudida pela produção do canal.